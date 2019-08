Belgische biefstuk is kwart duurder dan het Europees gemiddelde

Barbecueën is voor een Belg duurder dan voor een Spanjaard, Pool of Brit. Het vlees in ons land is maar liefst 25 procent duurder dan het Europese gemiddelde, zo blijkt uit cijfers van Eurostat. Toch is er niet echt een grote stijging in vleesprijs op zich. Sinds 2015 is ons vlees 3 procent duurder geworden. In Oost-Europese landen zoals Polen is het vlees 6 procent duurder geworden en in Turkije zelfs 36 procent. Toch blijft België één van de koplopers in Europa.