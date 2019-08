Kortrijkse vrienden Maxim en Arthur die stierven door lekkende jerrycan sliepen in Stuttgart in wagen omdat camping gesloten was

Kortrijk - De twee jongens die vrijdag zijn omgekomen na het inademen van giftige benzinedampen, sliepen in hun auto omdat de camping in Stuttgart gesloten was. Dat is uit goede bron vernomen.

Maxim en Arthur waren na een rondreis door Duitsland en Oostenrijk in Stuttgart gearriveerd, de laatste etappe van hun trip. Van daaruit sms’te Maxim Vaernewyck nog naar zijn moeder dat ze de volgende dag thuis zouden zijn. De twee hadden een tent bij en zouden het plan hebben gehad om de nacht door te brengen op een camping. Maar omdat die al toe was toen ze arriveerden, besloten ze in de auto te slapen op de parking van het voetbalstadion.

Zondag werden hun levenloze lichamen aangetroffen door een bewaker. De vrienden van 22 en 21 jaar oud waren gestorven in hun slaap, na het inademen van giftige dampen van de benzinebidon die ze in de koffer hadden staan en die was beginnen te lekken. Dat bevestigen de Duitse politie en een Duitse wetsarts die de lichamen onderzocht heeft.