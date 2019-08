Cipier naar huis gestuurd omdat hij in korte broek kwam werken: “Maar ik wacht al 13 jaar op een nieuwe uniformbroek”

Hoogstraten -

Een cipier van de gevangenis van Wortel is dinsdag door zijn overste naar huis gestuurd omdat hij in korte broek was gaan werken. “Het was 32 graden in het atelier. Ik wou gewoon een beetje comfortabel mijn dagtaak verrichten”, zegt Luc Cornelissens (55), die met zijn actie ook het tekort aan uniformbroeken wil aanklagen. “Ik wacht al dertien jaar op een nieuwe, maar die komt nooit.” De vakbond gaat de minister in gebreke stellen.