Brusselse stadstol voor wie de hoofdstad binnenrijdt brengt Open VLD in lastig parket

Met Vlaanderen en Wallonië indien het kan, alleen als het moet. Volgens Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) komt er binnen enkele jaren in onze hoofdstad een kilometerheffing voor iedereen die Brussel binnenrijdt. Voor haar collega en Open VLD’er Sven Gatz is het allemaal voorbarig. Maar de kans dat de liberaal zal moeten plooien, is vrij groot.

Zijn voorzitster Gwendolyn Rutten nam in juli bijna al zijn Vlaamse bevoegdheden af omdat hij in Brussel in een te linkse paars-groene regering is gestapt zonder de MR erbij. De vorming van de Brusselse ...