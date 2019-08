Goudhaantje van Charleroi schittert nu ook in de Ligue 1: Victor Osimhen kan niet missen

We kennen Osimhen natuurlijk goed. De Nigeriaanse aanvaller maakte vorig seizoen het mooie weer bij Sporting Charleroi met twintig doelpunten en vier assists in 36 optredens. De Zebra’s waren er als de kippen bij om de amper 20-jarige Osimhen over te nemen van Wolfsburg voor 3,5 miljoen euro. Om hem snel daarna aan Lille te verpatsen voor 12 miljoen euro.

De man die negen dagen na Ligue 1-superster Kylian Mbappé geboren werd, miste zijn start in de Franse eerste klasse niet. In de openingswedstrijd tegen Nantes zorgde hij met twee doelpunten meteen voor de drie punten (2-1).

Daarna werd pijnlijk verloren van Amiens (1-0), maar woensdag stond Osimhen er weer. Hij scoorde opnieuw twee doelpunten, goed voor een 3-0-zege tegen subtopper Saint-Etienne. Osimhen zit nu aan vier doelpunten in amper 251 minuten. Straffe start dus van de Nigeriaan, die nu topscorer is in de Ligue 1 voor onder andere Memphis Depay en Moussa Dembélé.

Victor Osimhen has no right to score this.



What a joy it's going to be to watch him this season. I'm in love #losc pic.twitter.com/cDdz1A0Hb7