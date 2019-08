Bolton Wanderers kan opgelucht ademhalen: faillissement afgewend

Bolton Wanderers kan opgelucht ademhalen. Het bedrijf Football Ventures heeft de viervoudige winnaar van de FA Cup gekocht. De clubleiding had eerder deze week te horen gekregen dat er binnen twee weken een definitieve oplossing moest zijn gevonden voor de grote schuldenlast, anders zou de League One-ploeg uit de Football League (EFL) worden gezet.

Bolton kampte geruime tijd met financiële problemen. De club bevond zich sinds mei in staat van faillissement en moest mede daardoor met twaalf punten aftrek aan de nieuwe competitie in de League One beginnen. Bolton, opgericht in 1874, speelde in 2012 nog in de Premier League.

Bury kon eerder deze week geen koper vinden en werd daarom uit de Football League verbannen. De stokoude voetbalclub (anno 1885) kwam eveneens uit in de League One. Het is de eerste club sinds Maidstone in 1992 die de EFL noodgedwongen moet verlaten.