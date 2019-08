Ligue 1-wedstrijd tussen Nice en Marseille tijdlang stilgelegd na homofobe spandoeken en leuzen

De wedstrijd van de derde speeldag in de Franse Ligue 1 tussen Nice en Marseille is woensdag een tijdlang stilgelegd. Toen toeschouwers in het stadion spandoeken bovenhaalden en leuzen inzetten met een homofoob karakter, legde ref Clément Turpin na 28 minuten de partij in de Allianz Riviera stil. Na een onderbreking van tien minuten werd het duel weer op gang gefloten.

De fans in het stadion lieten zich van hun slechtste kant zien, toen ze banners ophingen waarop stond “LFP/Instance: volle tribunes voor leukere stadions” (waar ze het Franse woord voor ‘leuk’ schreven als ‘gay’ en niet als ‘gai’) en “Welkom aan Ineos (dat Nice overgenomen heeft, red), in Nice houden we ook van de pedaal” (met ‘pédale’ als scheldwoord voor homoseksuelen).

Foto: AFP

Toen er ook nog enkele homofobe leuzen klonken, vroeg ref Turpin aan de stadionspeaker om in te grijpen. Omdat dat geen effect had, legde de scheids de partij even stil.

Ook in de Franse Ligue 2 waren er de voorbije weken incidenten van dezelfde aard.