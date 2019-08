Overal verontwaardiging over ‘staatsgreep’ van Britse premier: “Het droomscenario voor Johnson is dat hier vervroegde verkiezingen van komen”

De nieuwbakken Britse premier Boris Johnson speelt hoog spel. Om zijn Brexit tegen eind oktober te forceren, zet hij het parlement buitenspel. Daardoor kan er vijf weken lang geen debat plaatsvinden, en dus ook geen weerwerk. “Het droomscenario voor Johnson is dat hier vervroegde verkiezingen van komen”, zegt Paul De Grauwe, die werkt aan de Londense universiteit. “Hij scoort goed in de peilingen én hij kan zeggen dat hij met een harde Brexit zijn belofte is nagekomen.”