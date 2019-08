Belgische voetbalbond voor de rechter gedaagd: Selemani wil competitie laten stilleggen

Hij was de smaakmaker van Union, verbrak zijn contract bij de club uit 1B en tekende voor KV Kortrijk. Maar Union was boos op Faïz Selemani en betwistte de zaak. Na een verzoeningspoging zet de 25-jarige Comorees nu alle middelen in.

Selemani heeft namelijk een kort geding aangespannen tegen de Belgische voetbalbond. De man die zijn lopende contract verscheurde bij Union om kort daarna te tekenen bij KV Kortrijk, vind het niet kunnen dat de KBVB hem nog niet speelgerechtigd heeft verklaard na zijn omstreden overstap.

Selemani heeft bij de kortgedingrechter een verzoek ingediend om de competitie te laten stilleggen en eist een dwangsom van 25.000 euro per dag zolang hij niet speelgerechtigd is. De zaak komt op 8 oktober voor de arbeidsrechtbank, maar zo lang wil Selemani duidelijk niet wachten op zijn debuut.

Boze brief

Het water tussen Union en Selemani was al enkele weken diep. De Comorees ontbrak in de wedstrijdkern en werd twee weken geleden naar de B-kern gestuurd. De Brusselaars weerhielden Selemani er nadien van om mee te trainen met de hoofdmacht en stuurden zelfs veiligheidsagenten naar het oefencomplex om de aanvaller de toegang tot de trainingssessies te ontzeggen.

Union stuurde een boze brief uit omtrent de manier waarop KVK de Comorese aanvaller wegplukte bij de Brusselaars. Selemani verbrak zijn contract bij de 1B-club wegens ernstige fouten van Union, om enkele dagen later een contract voor drie seizoenen te tekenen bij de Kerels. Union betwist de dringende reden die Selemani aanhaalt en hekelt ook de rol van KV Kortrijk in de transfersoap. De Brusselaars stappen naar de FIFA, de KBVB en de Pro League.

Vorige week vond er een verzoeningspoging plaats, op vraag van de Pro League. De “ernstige fouten van Union”, waarop Selemani zich beroept om zijn contract bij de Brusselaars eenzijdig te verbreken, moeten beoordeeld worden door een arbitragecommissie van de voetbalbond alvorens de Comorees bij een andere club kan aansluiten. KV Kortrijk moet die procedure inleiden, waarna een zestienkoppige commissie zich daarover buigt. Zolang dat niet gebeurd is, kan Selemani niet spelen voor de Kerels.