Georgiërs willen Britten vervangen in EU

Er komt een stoel vrij aan de Europese tafel en Georgië zou die graag innemen. Officieel is het land geen kandidaat-lidstaat, maar het vertrek van de Britten zou weleens mogelijkheden kunnen scheppen. Dat hoopt althans Georgisch president Salome Zurabishvili. Met grote buur Rusland botert het sinds de kortstondige oorlog in 2008 niet meer. Een dooi in de relatie kondigt zich niet aan, dus kijkt Georgië almaar meer richting de EU.

Of de deuren ook echt openzwaaien na Brexit hangt volgens Zurabishvili vooral van Brussel zelf af. De Georgiërs zijn er volgens haar klaar voor. “Wij voelen ons Europees. Het is geen sentiment waarvoor we moeten werken. We zijn gewoon Europeaan.”(agg)