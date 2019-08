China gaat bedrijven punten geven

Binnen- en buitenlandse bedrijven mogen zich in China verwachten aan een heuse doorlichting. Het land start in september met een ‘sociaal-kredietsysteem’ waarin het bedrijven controleert op circa 300 criteria. Wie goed scoort, wordt beloond. Slechte resultaten zullen leiden tot een bestraffing.

De criteria gaan onder meer over veiligheid op de arbeidsplaats, e-commerce en cyberveiligheid. Een beloning kan betekenen dat een bedrijf lagere belastingtarieven krijgt. Andersom kunnen slecht scorende bedrijven uitgesloten worden van aanbestedingen van de overheid. De ergste straf is een plek op de lijst van “zwaar gewantrouwde eenheden”. Met dat etiket is het zo goed als onmogelijk zaken te doen in China. Het systeem zal eerst nog in een testfase zitten.

Het uniforme karakter – ieder bedrijf wordt op dezelfde criteria getest – zou moeten zorgen voor eerlijkere concurrentie. Maar veel experts verwachten dat het systeem ook politiek zal worden gebruikt. Bijvoorbeeld Amerikaanse bedrijven zouden het moeilijker kunnen krijgen. (nrc, agg)