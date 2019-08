Puerto Rico zet zich schrap voor orkaan Dorian, te midden van politieke storm

Puerto Rico zet zich schrap voor wat mogelijk de eerste orkaan wordt die het eiland zal treffen na de verwoestende doortocht van orkaan Maria in 2017. De Amerikaanse autoriteiten mobiliseerden duizenden agenten en hebben preventief de noodtoestand uitgeroepen zodat de coördinatie van noodhulp op gang kan worden gebracht.

Momenteel is Dorian nog een tropische storm. Volgens het Nationaal Orkaan Centrum bestaat de kans dat hij uitgroeit tot een orkaan tegen de tijd dat hij Puerto Rico bereikt. De Amerikaanse president Donald Trump haalde op Twitter uit naar de Caraïbische eilandengroep. Volgens hem is het “een van de meest corrupte plekken op aarde” en is hijzelf “het beste dat Puerto Rico ooit is overkomen”. Puerto Rico is een Amerikaans territorium met weinig politieke macht in Washington. Het heeft geen senatoren en één congreslid dat niet mag stemmen.