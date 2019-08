Vanille voor Erdogan, chocolade voor Poetin

Twee wereldleiders die samen een ijsje bestellen. Het overkomt de verkoper met blauwe pet niet iedere dag. De Russische president Vladimir Poetin trakteerde zijn Turkse ambtscollega Recep Tayyip Erdogan. Al was die laatste daar niet zo zeker van. “Betaalt u ook voor mij?”, klonk het in de microfoon. “Maar natuurlijk! U bent de gast”, antwoordde Poetin. Samen bezochten ze een van de grootste luchtvaartbeurzen ter wereld, MAKS 2019, bij Moskou. Prijs voor de ijsjes? 210 roebel of welgeteld 2,85 euro.(agg)