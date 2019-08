Schip van klimaatactiviste Greta Thunberg aangekomen in New York

“Land!! De lichten van Long Island en New York City liggen voor ons.” Met die tweet deelde de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg (16) het einde van haar zeilreis mee. De tiener reisde per zeilboot naar de VS om er eind september deel te nemen aan de VN-klimaattop. Thunbergs schip ligt momenteel aangemeerd bij Coney Island. Daar zal ze nog een aantal douaneformaliteiten doorlopen vooraleer ze de VS in mag.

Thunbergs schip legde een afstand van circa 5.550 kilometer over de Atlantische Oceaan af. De reis duurde 15 dagen. Normaal had ze gisteren al moeten aankomen, maar door de slechte weersomstandigheden liep ze vertraging op. Na de klimaattop zal ze verder reizen naar Canada en Mexico. In december wil ze de VN-klimaatconferentie in de Chileense hoofdstad Santiago bijwonen. (agg)