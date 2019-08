Uniek: Philippe Clement kwalificeert twee clubs voor Champions League

We weten niet of het in Europa uniek is, in België alvast wel. Huidig Club-trainer Philippe Clement kwalificeerde in één seizoen immers twee clubs voor de lucratieve groepsfase van de Champions League. De 45-jarige Antwerpenaar werd vorig seizoen kampioen met KRC Genk en dus mochten de Limburgers rechtstreeks naar de poulefase. Met de zege tegen Linz stoot hij nu ook met Club Brugge door. De trainer bracht zo minstens 50 miljoen euro op.