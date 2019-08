Vanderbiest voorgesteld als T1 bij RWDM: “Eén van de moeilijkste beslissingen uit mijn carrière”

Fred Vanderbiest verlaat KV Mechelen en wordt hoofdcoach bij RWDM. De 41-jarige Brusselaar werd donderdagmiddag voorgesteld bij de ambitieuze club uit eerste amateurklasse. Hij tekende een contract voor drie seizoenen. Vorige week weigerde Vanderbiest nog een eerste aanbod van zijn ex-club maar begin deze week werd duidelijk dat het toch begon te kriebelen om opnieuw aan de slag te gaan als hoofdcoach. Bij KV Mechelen was Vanderbiest ruim anderhalf jaar aan de slag als assistent-coach.

In januari 2018 werd hij samen met hoofdcoach Denis van Wijk aangesteld om KV in 1A te houden. Toen dat niet lukte en KV ook zijn start in 1B miste werd Van Wijk in augustus 2018 ontslagen maar bleef Vanderbiest op post. Na eerdere jobs als T1 bij onder andere KV Oostende, Antwerp en Lierse wilde Vanderbiest als assistent-coach meer vanuit de schaduw werken. Anderhalf jaar later is Vanderbiest klaar om uit de schaduw te treden, zij het in eerste amateurklasse.

“Ik ben heel blij om hier te zijn”, zegt Vanderbiest. “Maar het was wel een van de moeilijkste beslissingen uit mijn carrière als speler en trainer. Ik wil KV Mechelen bedanken voor twee schitterende seizoenen. Met uitzondering van de degradatie heb ik er een geweldige tijd beleefd. Met een fantastisch publiek, een nieuw stadion, een promotie en een Beker van België. Maar dan komt er een oude liefde op de proppen. Eerst heb ik de boot afgehouden. Ik dacht dat het misschien nog te vroeg was. Maar dan zie je die vier letters voor je ogen en doen de emoties en de adrenaline toch hun werk. Rood en zwart vloeit door de aders bij ons. En dan pak je een beslissing.”

Burkinese tester bij KV

De Burkinese tester Issa Kabore heeft ondertussen zoals verwacht een contract gekregen bij KV Mechelen. De 18-jarige rechtsachter tekende tot 2021 met optie op twee extra seizoenen. Kabore is een moderne, offensief ingestelde rechtsback die goed in het huidige systeem van KVM past.

In de voorbije vier weken liet hij als tester een zeer positieve indruk achter bij de beloften en bij de A-kern. Voordien werd hij nog nipt afgetest bij Ajax. Kabore zit ook in de preselectie van de nationale ploeg van Burkina Faso. Voor de match tegen Moeskroen van morgenavond is Kabore nog niet speelgerechtigd.

Ngoy in beeld

In de Engelse pers wordt de Belg Julien Ngoy (Stoke City) na KV Kortrijk nu ook gelinkt aan KV Mechelen. De club geeft toe geïnteresseerd te zijn in een huur met aankoopoptie van de 21-jarige aanvaller maar is ook nog bezig met een paar andere buitenlandse pistes.

Vanzeir en Vranckx in preselectie

Goed nieuws voor Dante Vanzeir en Aster Vranckx. Vanzeir zit in de preselectie van de Belgische U21 en Vranckx werd opgeroepen voor de U19. Tijdens de interlandbreak speelt KV Mechelen op donderdag 5 september een oefenwedstrijd tegen het Luxemburgse Dudelange van Emilio Ferrera. Of de wedstrijd gespeeld wordt in Mechelen of in Luxemburg moet nog worden bepaald.