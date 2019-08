Victor Wanyama krijgt van Club Brugge nog tijd tot vrijdag

Nog geen Victor Wanyama gisteren in Brugge. Nochtans was alles in gereedheid gebracht om naar België te vliegen. Club Brugge heeft alles met alle partijen uitgeklaard en wilde hem graag al voor de wedstrijd tegen Linz voorstellen. Alleen moeten er nog enkele financiële kwesties geregeld worden tussen de speler en zijn club Tottenham.