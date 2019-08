Laurent Depoitre doet AA Gent weer dromen van de grote Europese avonden: “Onze ploeg is misschien beter dan die in het titeljaar”

Vier jaar geleden hielp Laurent Depoitre (30) AA Gent aan de titel en een overwintering in de Champions League. Als de club zich vanavond plaatst voor de groepsfase van de Europa League, mag er een nieuwe pluim op zijn hoed. In de terugmatch tegen Larnaca maakte hij de bevrijdende openingsgoal en in de heenmatch tegen Rijeka scoorde hij de twee treffers in de 2-1-zege. ‘Het Beest’ is terug, langs de grote poort.