Ook Kevin Mirallas is tuk op terugkeer naar België

Komt na Kompany, Chadli en Mignolet nog een Rode Duivel naar de Belgische competitie? Kevin Mirallas hoopt erop. Everton heeft de 31-jarige aanvaller niet meer nodig en laat hem het hele seizoen buiten de kern. The Toffees willen Mirallas, vorig jaar in maart voor het laatst Rode Duivel, definitief van de hand doen vooraleer hij volgende zomer transfervrij weggaat.

Mirallas kan rekenen op buitenlandse interesse, maar na weinig succesvolle uitleenbeurten aan Olympiakos en Fiorentina is hij tuk op een transfer naar België. Dan zou de Luikenaar voor het eerst dichter bij zijn familie spelen.

Antwerp polste hem begin deze zomer, maar kon zijn ‘Engelse’ loon toen niet betalen. Een last­minutetransfer zou de prijs kunnen drukken. Ook viel in zijn omgeving te horen dat Club Brugge interesse had, maar dat wordt door blauw-zwart ontkend. Anderlecht had ook interesse, maar die is intussen bekoeld.