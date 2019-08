Club Brugge-spelers weten al tegen welke topclubs ze willen spelen in Champions League: “Ik wil naar Bernabéu”

Hans Vanaken (27) heeft een nieuw lievelingscijfer. Drie. Drie keer scoorde hij in de kwalificaties van de Champions League, drie keer in evenveel weken mocht hij gisteren naar de dopingcontrole en drie is voortaan ook het aantal deelnames aan het kampioenenbal dat hij met Club Brugge achter zijn naam zal hebben staan. “Die ontlading nu, die is fantastisch.”

Met twee flesjes water in de hand slofte Vanaken dein. “Dopingcontrole”, zuchtte hij. “Weeral. Al de derde keer in drie weken.”

Vervelend, al kon de Brugse spelmaker zijn glimlach tijdens zijn geklaag niet onderdrukken. Vanaken speelt dit seizoen Champions League, opnieuw. Voor de derde keer in vier jaar. En meer: deze kwalificatie heeft hij gedragen. Drie van de zes goals die Club scoorde tegen Dynamo Kiev en LASK Linz kwamen van zijn voet en hoofd. Vanaken was de bepalende factor in de kwalificatie van blauw-zwart. “De laatste jaren zijn mijn statistieken heel goed”, vond de middenvelder zelf ook. “En dat probeer ik gewoon door te trekken. De coach zet me ook hoger dan vroeger. Toen speelde ik vooral vanop links en kon ik enkel maar profiteren van aanvallen die van de andere kant kwamen. Nu duik ik hoger en centraler op en kan ik met zowel de ballen van links als rechts iets aanvangen. Maar goed, ik ben blij met mijn cijfers, al mag er dringend weleens een assist volgen.” (lacht)

Supersterk met het hoofd

Die afwezige assists worden wel ruimschoots gecompenseerd door de doelpunten. Drie in Europa, drie in de competitie. Drie vanop de stip, drie met het hoofd. “Bij hoekschoppen komt de bal dit seizoen gewoon perfect in de ruimte waar ik ben. Het gevoel zit goed. En het maakt me ook beslissender voor de ploeg. Dat is belangrijk.”

Zeker ook met het oog op de Champions League-campagne die er nu zit aan te komen. Na de zes punten tegen AS Monaco, Borussia Dortmund en Atlético Madrid vorig jaar hoopt Club de komende maanden minstens even goed te doen. “We weten nu wat we kunnen verwachten van de Champions League en we zweven mee op het fantastische gevoel dat we hebben door ons als niet-kampioen te kwalificeren”, vertelde Vanaken nog. “Het is ook gewoon mooi voor België dat er weer twee clubs mogen meedoen. Echt waar.”

Tot slot: tegen welke topclub wil Vanaken vanavond zeker uitgeloot worden? “Laat ons maar eens Barcelona pakken, dan. Door Lionel Messi, natuurlijk, maar ze spelen ook mooi voetbal. Voetballen tegen hen zou enorm moeilijk worden, maar het zou wel eens leuk zijn.”

Eénmaal Barcelona, graag. Staat genoteerd.

“Ik wil naar Bernabéu”

Dennismocht invallen in het slot en deed Jan Breydel opgelucht ademhalen door de 2-1 te maken. “Ik had wat pijn, daarom startte ik niet in de basis. Ik zat nerveus op de bank toe te kijken en na de penalty begon het nagelbijten”, aldus de Nigeriaan. “Toen ik inviel en scoorde, was ik dan ook erg blij. De Champions League blijft het hoogste, een competitie die iedereen wil spelen.” Over zijn droomtegenstander moest de spits niet lang denken. “Real Madrid. Ik wil in Bernabéu spelen. Maar alle grote teams zijn welkom. Pas dan kunnen we tonen dat we heel goede spelers zijn.

“Zo’n fout overkomt mij niet meer”

Simon Deli was gisteren held én antiheld. Hij voorkwam de 0-1 door een bal van de lijn te halen, maar lag ook aan de basis van de strafschop waaruit de 1-1 voortkwam. “Dat mag mij niet overkomen”, gaf Deli toe. “Het was een zwak moment, maar ik had gisteren al voorspeld dat dit een zware avond zou worden. Maar goed: uiteindelijk bereiken we ons doel. Het is fantastisch dat we naar de Champions League kunnen. Ik zat er vroeger altijd naar te kijken en als je binnenkort dan zelf kan meespelen, is dat fantastisch. Laat nu maar een paar van die grote teams naar Brugge komen.”

“Normaal dat iedereen nerveus werd”

De kapitein stond te glunderen: voor de derde keer Champions League in vier jaar. “Het is fantastisch. En dik verdiend. Over vier wedstrijden gezien gaan we terecht door”, zei Ruud Vormer. “Na die gelijkmaker werd iedereen een beetje nerveus. Ook het publiek. Maar dat is normaal. Nu mogen de grote ploegen voor mij komen. Een keertje Real Madrid of Barça in Jan Breydel, dat zou toch leuk zijn?”

“Hier droomde ik van als klein manneke”

“Misschien speelt Linz vooral afwachtend, maar het bleef toch constant opletten voor een gevaarlijke counter, vooral toen het plots weer 1-1 werd”, zei Clinton Mata. “Maar de voldoening is groot, we zitten er weer bij en dat is en blijft een jongensdroom. Als klein manneke keek ik er altijd naar uit als het Champions League was en dan is het geweldig om er deel van uit te maken. Een voorkeur als tegenstander? Goh, maakt eigenlijk niet uit, maar als je aandringt, doe mij toch maar Real Madrid dan. Vroeger was ik altijd supporter van hen.”

Ismaël vindt dat Club Brugge terecht doorstoot naar poulefase

LASK Linz komt dit seizoen voor de eerste keer ooit in de groepsfase van een Europese clubcompetitie uit, maar dat zal de Europa League en niet de Champions League zijn. Club Brugge schakelde de Oostenrijkse vicekampioen uit in de play-offronde van het kampioenenbal. In het Jan Breydelstadion werd het woensdagavond 2-1, nadat blauw-zwart de heenmatch met 0-1 had gewonnen.

LASK-coach Valérien Ismaël was van oordeel dat Club Brugge de kwalificatie verdiende, de twee wedstrijden in acht genomen. “In de eerste helft hebben we het echte Club Brugge gezien, dat was niet het geval in de heenmatch. Met snelle combinaties brachten ze ons in de problemen. We zagen echt af voor rust”, zei de Fransman.

“In de tweede helft hebben we goed gecorrigeerd. We zijn goed uit de kleedkamer gekomen en waren fysiek beter, ook was de drive van Club Brugge minder. Wij begonnen duels te winnen en dat zorgde voor een tweede adem. Het spel was meer in balans. Via Ranftl hadden we op voorsprong kunnen komen. Dan kwam natuurlijk het tegendoelpunt. We wisten dat dat kon gebeuren. Met de gelijkmaker verliep het scenario eigenlijk optimaal voor ons. Maar het breekpunt was de rode kaart voor Trauner. Ik ben toch trots op de prestatie van mijn team, we hebben goed het Oostenrijks voetbal vertegenwoordigd. We gaan hieruit leren en ons nu voorbereiden op de Europa League”, besloot Ismaël.