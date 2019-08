CLUBNIEUWS. Anderlecht is zijn Congolees al kwijt, gaat AA Gent alsnog voor Faris Haroun?

Ook in deze Europese week staat de nieuws- en geruchtenmolen niet stil, integendeel. Hoog tijd voor uw dagelijkse dosis clubnieuws.

AA GENT. Haroun op komst?

AA Gent heeft middenvelders zat, maar intern wordt er nog altijd nagedacht of er een echte ‘zes’ moet bijkomen. Normaal werd dat Agbo, maar die raakte niet door zijn tests. Als alternatief is Antwerp-aanvoerder Faris Haroun (33) nog altijd een piste. Zowel Gent als Antwerp speelde vorige week en vandaag belangrijke Europese duels, maar mogelijk doen de Buffalo’s nu toch nog een poging voor Haroun, die in juni einde contract is. Bij de Great Old zullen ze hem echter niet laten gaan, tenzij misschien als ze zelf hun middenveld nog gevoelig kunnen versterken. (vdm, dvd)

Dylan Bronn vloog niet mee naar Kroatië, maar trainer Jess Thorup benadrukt dat dit niets te maken zou hebben met transferbeslommeringen. Bronn wil weg, maar het blijft wachten op concrete interesse van clubs die genoeg kunnen betalen. “Dylan heeft zich dinsdag geblesseerd aan de onderkant van de voet”, aldus Thorup. “Dat is de enige reden, al zullen de speculaties allicht blijven duren tot 2 september.”

Sven Kums is er wél bij. De huurspeler van Anderlecht is klaar om te spelen, wellicht als invaller. “Vier dagen geleden hebben we een interne oefenmatch gespeeld om enkele spelers, onder wie Sven, wedstrijdritme te geven”, aldus Thorup. “Het ging zestig minuten goed. Of hij negentig minuten aankan, weten we niet. Ik ben in elk geval blij dat hij bij ons is. Hij is erg gemotiveerd om zich te tonen.” (vdm)

ANDERLECHT. Paars-wit is zijn Congolees al kwijt

Elia Meschack (22), een van Congolezen die Anderlecht wil vastleggen, is weg. De flankaanvaller trainde drie weken mee en na een akkoord met Mazembe bood RSCA hem een contract, maar Elia kwam dat niet tekenen. Het RSCA-bestuur vermoedt dat hij naar Zwitserland trok om te praten met Young Boys Bern. Nicolas Onissé – een makelaar – claimt dat Elia een vrije speler is die kan gaan waar hij wil. Mazembe liet hem onrechtmatige contracten tekenen en heeft dus niets te zeggen. Het kan een FIFA-zaak worden.

Gisteren op de training ontbraken Nasri en Milic. Voor die laatste wordt gewerkt aan een verhuur naar de Spaanse tweedeklasser Rayo Vallecano. Trebel was er wel nog. Als hij naar Al Shabab of Al Ahli moet verhuizen, moet dat vóór zaterdag middernacht. Bij ons is de transfermarkt nog open tot 2 september, in Saudi-Arabië sluit de markt op 31 augustus. (jug)

ANTWERP. “Arslanagic moest zijn comeback te snel maken”

Dé vraag bij Antwerp: hoe wordt de schorsing van Buta opgevangen? Het lijkt op zich zonneklaar: De Laet verhuist naar rechts, Seck keert terug uit schorsing en speelt centraal. Normaal gezien zou je Arslanagic verwachten, maar die is na zijn blessure nog niet honderd procent, zo liet Laszlo Bölöni gisteren uitschijnen.

“Hoe Dino evolueert? Wel, hij maakt… zachtjesaan progressie. Zo kan ik het best verwoorden”, aldus de coach. “Hij speelde in Enschede al tien minuutjes, maar dat was eigenlijk niet voorzien. Hij heeft daar te snel zijn comeback moeten maken. We gaan zien hoe het morgen (vandaag, nvdr.) met hem is. Door onze blessures en die ene schorsing is één ding alvast duidelijk: erg moeilijk wordt het niet om knopen door te hakken.” (dvd)

CERCLE BRUGGE. Nu ook Franse psycholoog

foster is in Brugge voor medische testen, maar mag nog niet meetrainen omdat het contract nog moet bekrachtigd worden. Ook de psycholoog bij Cercle Brugge is nu een Fransman. Onder Guyot deed men nog een beroep op Johan Desmadryl, die ook onder De Boeck, Peeters en Vercauteren werkte. Met ruim tachtig procent Franstalige spelers is zijn vertrek niet onlogisch. Net als vorig jaar plant vak 123 zondag tegen AA Gent een grote vlaggenactie. Men roept de fans op om in het groen en met een vlag naar de Ghelamco Arena af te zakken. (kv)

KV KORTRIJK. “Ons huiswerk is af”

Bij KV Kortrijk zijn ze verheugd met de komst van Fraser Hornby. “Goed dat het rond is. We hopen dat hij ons veel mooie momenten kan brengen”, vertelt algemeen manager Matthias Leterme. “Al zullen we hem misschien nog enige tijd moeten missen, want hij speelde nog nooit in een eerste ploeg. Met Fraser is ons huiswerk af. Er kunnen nog wat jongens zonder toekomst bij Kortrijk vertrekken.” Camara, Kovacevic en Toualy zijn onder andere spelers die eventueel verkocht zullen worden. Ook Rolland kan nog vertrekken, al zal het bod dan afdoende moeten zijn. (gco)

KV OOSTENDE. Sissako moet concurrentie met Seck aangaan

Gisteren hernam men de training na Waregem Koerse. Op de social media van Essevee stond men nog even stil bij de overleden speler Junior Malanda die gisteren zijn 25ste verjaardag zou gevierd hebben. Abdoulaye Sissako (21) van LB Châteauroux wordt allicht de nieuwe defensieve middenvelder, die de concurrentie met Seck moet aangaan. (kv)

STANDARD. Oulare traint voluit

Iets meer dan duizend supporters vonden gisteren hun weg naar de Académie voor de open training van Standard. Zij zagen Obbi Oulare de volledige sessie meedoen. Felipe Avenatti haakte na de opwarming af. Fai (ziek) was er niet bij. Cop, Vanheusden en Sa trainden in de fitness. (bfa)

WAASLAND-BEVEREN. Forte op weg naar uitgang

Francesco Forte, die momenteel zijn conditie in de B-kern onderhoudt, kan rekenen op interesse van het Roemeense CFR Cluj, maar dat avontuur ziet de Italiaanse spits voorlopig zelf nog niet zitten. Ook OH Leuven (1B) en een Italiaanse club uit de lagere klassen tonen interesse in de diensten van de spits. Aboubakary Koita verscheen gisteren voor het eerst voorzichtig op het oefenveld. De revalidatie van de 20-jarige flankaanvaller verloopt voorspoedig, maar blijft twijfelachtig voor de match van dit weekend tegen Charleroi. (whb)

Eupen huurt de Iraanse international Saeid Ezatolahi voor één seizoen (met aankoopoptie) van FK Rostov. (thst)

KV Mechelen dreigt T2 Fred Vanderbiest alsnog te zien vertrekken naar RWDM. Vandaag beslist hij. Tester Issa Kabore (18) heeft een contract tot 2021 versierd. Dante Vanzeir zit in de preselectie van de Belgische U21. (thst)

De Zuid-Koreaanse winger Lee Seung-Woo (21, Verona) en de Argentijnse middenvelder Santiago Colombatto (22, Cagliari) leggen vandaag medische tests af bij STVV. (gus)