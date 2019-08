Cedric (20) zat in gecrashte tram: “In de bocht begon de chauffeur plots te versnellen”

“Er viel eigenlijk niets op te merken aan de rijstijl van de chauffeur. Tot we die bocht naderden. Toen begon hij plots te versnellen.” Cedric Luc (20) was een van de slachtoffers die op tram 4 zaten toen die zich in de gevel boorde. “Nadien heb ik zelf een uur moeten wandelen naar het ziekenhuis.”