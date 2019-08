“Snelste vrouw ter wereld” sterft bij poging om snelheidswereldrecord op land te breken

De Amerikaanse racepilote Jessi Combs is dinsdag om het leven gekomen bij een crash in een poging om het snelheidswereldrecord op land te breken.

De 36-jarige Combs probeerde dinsdag “de snelste vrouw ter wereld” te worden bij een recordpoging in de Alvord-woestijn in de Amerikaanse staat Oregon toen ze om het leven kwam. Dat laat de familie van Combs weten, die verder geen details over de omstandigheden van de crash wilde prijsgeven.

“De grootste droom van Jessi was om de snelste vrouw ter wereld te worden, een droom waar ze al sinds 2012 op jaagde”, staat te lezen in een persbericht van de familie. “Ze was één van die zeldzame dromers met de moed om kansen om te zetten in werkelijkheid, en ze heeft deze wereld verlaten terwijl ze sneller reed dan eender welke vrouw in de geschiedenis.”

(De tekst gaat verder onder de Instagrampost.)

Combs begon haar carrière in het wereldje van de ‘hot-rods’, opgefokte monsters gebouwd voor pure snelheid in een rechte lijn, en was ook te zien in een aantal televisieprogramma’s over auto’s. Daarna richtte ze zich dus op het snelheidswereldrecord voor vrouwen (823 km/u), dat al sinds 1976 op de naam van haar landgenote Kitty O’Neil stond.

Combs schreef vorige week op Instagram nog een bijzonder veelzeggend laatste bericht. “Het lijkt misschien wat gek om zo in de vuurlinie te wandelen, maar: wie wil kan grootste dingen realiseren. Mensen zeggen dat ik gek ben. Daarop zeg ik: dank jullie wel.”