Braziliaanse president Bolsonaro verwijdert dan toch vernederend Facebook-bericht over mevrouw Macron

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft zijn beledigende bericht over de echtgenote van de Franse president Emmanuel Macron van Facebook verwijderd. Volgens zijn woordvoerder “om foutieve interpretaties daarvan te vermijden”.

Een fan van Bolsonaro vergeleek de echtgenotes van de Braziliaanse president en zijn Franse collega vorige week op Facebook, met het bijschrift “Is het daarom dat Macron Bolsonaro zo viseert?”. Bolsonaro reageerde met het bericht “Verneder die man niet zo, haha”.

Het was een schrijnend dieptepunt in de ruzie tussen beide presidenten over de bosbranden in het Amazonewoud. Macron drong erop aan dat Bolsonaro actie ondernam, maar die laatste kon die buitenlandse inmenging niet smaken. En het werd er niet beter op toen Macron 20 miljoen euro noodhulp aanbood.

Bolsonaro wees die hulp eerst van de hand, maar toen hij onder binnenlandse druk toch actie in de Amazone aankondigde, klonk het dat hij het geld toch wilde aanvaarden “onder voorwaarden”. Die voorwaarden: dat Macron zijn beledigingen over Bolsonaro zou intrekken. Dat Bolsonaro nu zelf zijn belediging aan het adres van mevrouw Macron laat verwijderen, duidt op een eerste stapje in de richting van verzoening.

