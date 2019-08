Vrouw van verdwenen Philips-topman dan toch gearresteerd op verdenking van moord

Sarah Wairimu, de vrouw van de in Kenia spoorloos verdwenen Nederlandse oud-topman van Philips Tob Cohen, is woensdag gearresteerd. Dat meldt De Telegraaf.

De Afrikaanse echtgenote van de Nederlandse ondernemer is in de boeien geslagen op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning van Cohen, met wie ze in een vechtscheiding lag. De politie kwam vroeg in de avond aan de deur bij Wairimu in de wijk Kitisuru en arresteerde haar. Ze werd meteen overgebracht naar het hoofdbureau van de landelijke recherche in hoofdstad Nairobi aan de Kiambu-straat, waar ze is gedetineerd.

De politie heeft benadrukt dat er nog geen concrete aanwijzing is dat Cohen is vermoord en dat zijn Keniaanse echtgenote daar de hand in heeft gehad. “Maar er is tegelijkertijd ook geen bewijs dat hij niet is vermoord”, volgde ietwat cryptisch.

Eerder ontkende de Keniaanse nog dat ze iets wist van de verdwijning medio juli. Sinds die tijd is geen teken meer vernomen van Cohen. Het is onduidelijk wanneer Wairimu moet voorkomen.

“Ze liegt”

Gabrie van Straten, de zus van de ondernemer, werd woensdagavond door de Amsterdamse politie ingelicht over de aanhouding. Ze zegt overdonderd te zijn door het nieuws. “We weten vooralsnog niet meer dan dat ze gearresteerd is.”

Van Straten liet eerder al weten niets te geloven van het verhaal van de echtgenote van haar broer. Zij deed het verhaal van zijn Afrikaanse vrouw af als “een poging de uitstekende reputatie van haar broer te belasteren”. “Deze vrouw liegt”, klonk het.