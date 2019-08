Greta Thunberg is met zeilboot aangekomen in New York (en heeft meteen een duidelijke boodschap voor president Donald Trump)

Klimaatactiviste Greta Thunberg is woensdag aangekomen in New York. De Zweedse tiener werd uitgenodigd op een klimaatconferentie in New York, maar wilde niet met het vliegtuig gaan. Twee weken geleden nam ze daarom de zeilboot in het Britse Plymouth. Na de lange tocht meerde het vaartuig aan bij Coney Island. Na aankomst werden vragen gesteld over Donald Trump, maar Thunberg heeft een “simpele boodschap” voor hem.