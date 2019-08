“Historisch”, “zelfmoord” en “grondwettelijke schande”: zo koppen de Britse kranten op zet van Boris Johnson

Groot-Brittannië ontwaakt de dag nadat Boris Johnson zijn parlement buitenspel heeft gezet, door het vijf weken op te schorten vlak voor de brexit-deadline. Dat is ook te zien aan de kranten, die onder meer koppen: “Een donkere dag voor de democratie”.

Volgens The Guardian heerst er “verontwaardiging nu Johnson het parlement opschort”. In de Britse kwaliteitskrant spreekt parlementsvoorzitter John Bercow onder meer over “een grondwettelijke schande”.

Guardian front page, Thursday 29 August 2019: Outrage as Johnson suspends parliament pic.twitter.com/UVVF9RGL5J — The Guardian (@guardian) August 28, 2019

“Een historische move”, kopt The Daily Mail dan weer, “… om brexit-tegenstanders te dwarsbomen.” Op de voorpagina prijkt een foto van Boris Johnson die zijn vuisten balt.

Financial Times bekijkt dan weer de impact van Boris Johnsons zet op de grondwet. Ook daar halen ze de “grondwettelijke schande” van Bercow aan.

FT: Uproar as Johnson shuts down parliament to protect Brexit plan #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/URvJ2D2P4J — Neil Henderson (@hendopolis) August 28, 2019

Een zwart-witte voorpagina heeft The Times, met als titel: “Johson gaat voor bankroet”. Verder spot de krant met parlementsvoorzitter Bercow, die op vakantie was toen hij hoorde over Johsons plannen: “Hoe reageerde hij? Laat ons zeggen dat je je nieuw zandkasteel niet in zijn buurt wou hebben, vlak nadat hij het nieuws vernam. Hij zou het wellicht vertrappeld hebben in een woedeaanval.”

Een positieve opinie over Johnsons beslissing is te lezen in The Daily Telegraph, waar hij trouwens vroeger columnist was. “De premier moet de wil van de natie uitvoeren”, verdedigen zij Johnson, verwijzend naar de 51,9 procent van de Britten die tijdens het referendum aangaf vóór de uitstap uit de Europese Unie te zijn.

The front page of tomorrow's Daily Telegraph: “The Prime Minister must give effect to the will of the nation” #tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/ky7SXcu0HL — The Telegraph (@Telegraph) August 28, 2019

In blokletters titelt The Sun: “Hey grote opschorter”. Ook daar staat een Johson met gebalde vuisten op de voorpagina, met de woorden: “Johnson nam het gevecht op tegen zijn vijanden die in de Europese Unie willen blijven.”

Tomorrow's front page: Battling Boris Johnson took the fight to his Remainer enemies by suspending Parliament to force through #Brexit https://t.co/UgKcYCoj9a pic.twitter.com/Xq9GWQhpVx — The Sun (@TheSun) August 28, 2019

De Daily Mirror is dan weer furieus. Ze zetten Johnson neer als een “blikken dictator” die met een no deal-brexit hen in een “rituele zelfmoord” stort en de Queen “meesleurde in een chaos”.

De Schotse krant The Scotsman heeft het over “een donkere dag voor de democratie”. Naast Johnson staat op de voorpagina ook Ruth Davidson, leider van de Schotse conservatieven die vandaag wellicht haar ontslag aanbiedt uit onvrede.

Thursday's Scotsman front page: Dark day for democracy #tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/AMowi4vcQ4 — The Scotsman (@TheScotsman) August 28, 2019

Een andere Schotse krant, Daily Record, spreekt van “de dag dat de democratie stierf”. En laat Schotlands eerste minister Nicola Sturgeon het op de voorpagina zo verwoorden: “Als Ruth hem niet kan uitstaan, waarom zouden wij dat dan moeten doen?”

Rechtszaak tegen Johnson

Intussen betoogden woensdagavond onder meer in Londen, Edinburgh en Manchester duizenden mensen tegen Boris Johnson. En ook online wordt er geprotesteerd, want een petitie tegen de opschorting van het parlement verzamelde al meer dan 1 miljoen handtekeningen.

Britse activiste Gina Miller, een tegenstander van de brexit, gaat nog een stap verder en plant een rechtszaak tegen haar premier. Ze laat onderzoeken of een opschorting van het parlement een inbreuk is.