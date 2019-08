19-jarige jongen vermoord in Luik: ouders aangehouden

Bij een gezinsdrama in Luik is woensdagmiddag een 19-jarige jongen om het leven gekomen. De ouders van de jongen werden aangehouden op verdenking van moord.

Het gezinsdrama speelde zich woensdagmiddag af in de Rue Jean Riga, in het centrum van Luik, waar de hulpdiensten naartoe snelden van berichten van een bebloede jongeman op straat. Het is nog niet duidelijk wat er zich exact afspeelde in de kleine gezinswoning op nummer 2, maar de 19-jarige Bilal kan het alvast niet meer navertellen: de jongeman kreeg een messteek in de borst en overleed ter plaatse.

Het parket is een onderzoek geopend: een onderzoeksrechter en wetsdokter kwamen ter plaatse, verschillende getuigen werden al verhoord. De ouders van de jongeman werden aangehouden, zij moeten donderdag voor de onderzoeksrechter verschijnen.