Marvin Ogunjimi, niet langer gewenst bij Lierse Kempenzonen, is alweer op weg naar een nieuwe club

Lierse Kempenzonen roert zich in de laatste week van de transfermarkt. De Pallieters, die in de Eerste Amateurklasse spelen, haalden met Ibrahim Kargbo Junior een bijkomende spits en huidig jeugdinternational (U19) in huis. Het contract met de vorige week naar de B-kern verbannen Marvin Ogunjimi werd verbroken.

Ibrahim Kargbo Junior is een negentienjarige 1,90 meter grote aanvaller die sinds januari 2018 voor Roeselare speelt. Hij komt uit de jeugd van Beerschot en trok nadien naar Engeland, waar hij voor Reading en Crystal Palace uitkwam. Begin 2018 streek de spits dan neer in Roeselare. Aanvankelijk kwam hij op Schiervelde weinig aan spelen toe, maar dit seizoen stond hij steevast in de basis. Hij is overigens de zoon van Ibrahim Kargbo, die in ons land voor FC Brussels en RWDM speelde.

De Belgische aanvaller, die voor één seizoen wordt gehuurd, moet de leemte opvullen die Marvin Ogunjimi had gelaten. Die laatste werd vorige week naar de B-kern verbannen. Intussen kwamen Lierse Kempenzonen en Marvin Ogunjimi overeen om zijn contract te ontbinden. De ex-Rode Duivel staat op het punt om voor Patro Eisden te tekenen.

Met het aantrekken van een nieuwe spits lijkt de transferhonger van de Pallieters mogelijk nog niet helemaal gestild. Lierse Kempenzonen hoopt deze week mogelijk nog een flankspeler of verdediger aan de kern toe te voegen.