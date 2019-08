Hindernissen op de weg in Halle veroorzaken ongevallen: “Dit is echt levensgevaarlijk”

Halle - Wie plaatst er ‘s avonds hindernissen ter hoogte van de snelheidsremmers in de Warande-wijk in Essenbeek (deelgemeente van Halle), zodat wagens tegen de bloembakken rijden? Het houdt menig bewoner bezig nu er al verschillende ongevallen gebeurden.

Het was Randy Schouten die het probleem op de sociale media aankaartte, nadat hij zelf slachtoffer werd van de vandalenstreek of ondoordachte zet van een boze buurtbewoner. “Iemand plaatste een nadarbareel tussen de bloembak en het voetpad. Als je komt aangereden, denk je dat er werken zijn en rijd je automatisch naast de nadar. Maar hierdoor rijd je wel tegen de bloembak. Mijn auto liep hierdoor aanzienlijke schade op. Bij een rondvraag blijkt dat ik niet de enige ben en dat er al verschillende ongevallen gebeurden. Dit is echt levensgevaarlijk. Ik begrijp niet wie dit doet”, aldus Randy.

Intussen tast men in het duister wie de hindernissen plaatste. Gaat het om een misplaatste grap, een vandalenstreek of een boze reactie van een buurtbewoner? Zowel de stad Halle als de politiezone Zennevallei heeft geen weet van meldingen.

“In elk geval kan men niet zomaar dingen op de openbare weg plaatsen, dat veroorzaakt gevaarlijke situaties. Wie hier een ongeval had, vragen we dit bij ons te melden”, aldus politiewoordvoerder Jeroen Beke-Smets. “De bloembakken werden enkele maanden geleden geplaatst in de Warande, omdat mensen er klaagden over te snel verkeer. We weten dat niet iedereen gelukkig is met deze ingreep, maar dat mag geen reden zijn om zelf het heft in eigen handen te nemen. We bekijken of er een betere plaatsing van de bloembakken mogelijk is”, zo klinkt het bij de stad.