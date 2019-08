Politie houdt extra toezicht en controles in aanloop naar nieuwe schooljaar: “In de zone 30 wordt zeker geflitst”

Veilig verkeer is net als leerstof: het moet na twee maanden zomervakantie grondig worden opgefrist. Daarom gaat de lokale politie op veel plaatsen verhoogd schoolpoorttoezicht houden bij de start van het nieuwe schooljaar. Met controles en door leerlingen letterlijk wegwijs te maken, willen ze de zeventien ongevallen per dag op weg naar of terug van school terugdringen.

De politie van de zone Mechelen-Willebroek laat al sinds half augustus hun sociale media op volle toeren draaien om de terugkeer naar school veilig te laten verlopen. Leerlingen, ouders en grootouders worden op die kanalen aangeraden om het parcours naar school al eens voor de eerste schooldag af te leggen. Maar daar houdt het niet bij op. “In de eerste weken van het schooljaar gaan we dan samen met de gemeenschapswachten op het terrein. Samen bemannen we 25 punten: oversteekplaatsen, kruispunten en gevaarlijke punten”, zegt woordvoerder Dirk Van de Sande. “Daar houden we niet alleen toezicht, maar proberen we ook ondersteunend te werken. Niet alleen voor de leerlingen, maar voor alle weggebruikers. De teugels zijn gevierd tijdens de vakantie. Het is daarom goed er op te wijzen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moeten nemen om het verkeer op een veilige manier te laten verlopen.”

De politiezone van Mechelen-Willebroek bleef de laatste jaren gespaard van ongevallen met zware letsels en dodelijke afloop met leerlingen.

Ook in Leuven wil de politie de weggebruikers aan het begin van het schooljaar, en enkele weken later aan het begin van het academiejaar, laten wennen aan de stad die opnieuw op volle toeren draait. “Dat is nodig. Want ieder jaar opnieuw is er een grote instroom van leerlingen en studenten die zich voor het eerst - of toch voor het eerst in Leuven - in het verkeer begeven”, zegt hoofdinspecteur Nicolas Del Piero.

Op de gevaren wijzen

“In de politiezone Gent kijken we er met controles op toe of iedereen de wegcode volgt”, zegt woordvoerder Matto Langeraert. “Parkeren de mensen op de openbare weg om hun kinderen zo dicht mogelijk bij de schoolpoort af te zetten, met alle gevaren dat dat met zich meebrengt? Fietsen de leerlingen niet met drie mensen naast elkaar? Heeft iedereen een gordel aan? We gaan zelfs flitsen in de schoolomgeving waar je niet sneller dan 30 kilometer per uur mag rijden.”

De bedoeling van de politiezone is zeker niet om meer boetes uit te schrijven. “Als het er echt over is, kunnen we natuurlijk niet anders. Maar we hopen vooral een blijvende impact te hebben op de verkeersveiligheid door mensen aan te spreken en hen op de gevaren wijzen, en dat we met onze acties een meerwaarde betekenen, voor zowel de ouders, de kinderen als de scholen.

Blijvende impact

Verkeersinstituut VIAS is blij dat de lokale politie actief werkt op de verkeersveiligheid. “Het is belangrijk om de schoolomgeving veilig te houden. Want bijna de helft (44%) van de kinderen en jongeren die betrokken waren bij een letselongeval, waren op weg van of naar school. In totaal gaat het over meer dan 15.000 slachtoffers de afgelopen jaren op een totaal van 35.000. Gemiddeld zijn er elke schooldag 17 kinderen of jongeren die betrokken geraken in een verkeersongeval op weg naar of van school”, zegt Stef Willems. “Extra toezicht aan het begin van het schooljaar kan zeker een blijvende impact hebben. Ze kunnen ervoor zorgen dat de weggebruikers een jaar lang het gewenste gedrag stellen in het verkeer.”