Einde van zomermercato nadert en toch blijft het opmerkelijk stil, met dank aan Neymar (en Premier League)

Nog vijf dagen en dan sluit de zomertransfermarkt zijn deuren. De geruchtenmolen draait op volle toeren… Wacht even. Op volle toeren? Uiteindelijk draait het nog maar om enkele dossiers, vreemd.

Omdat er dit jaar een weekend passeert tussen de overgang van augustus naar september, eindigt de mercato in 2019 pas op 2 september. In principe hebben de meeste Europese voetbalclubs dus net iets langer de tijd om nog een slag te slaan. En toch blijft de typische ‘transfergekte’ voorlopig uit.

Het een en het ander heeft natuurlijk te maken met het vroegtijdig sluiten van de transfermarkt in de Premier League. Al vanaf 8 augustus mochten de Engelse clubs geen spelers meer aantrekken. Verkopen mag nog wel, net als vrije spelers tekenen, maar het geld laten rollen… Die amusante bezigheid werd voor het eerst stopgezet bij de start van de competitie. Toch gaven Manchester City en co deze zomer nog steeds het meeste uit: 1,55 miljard euro om precies te zijn.

In Spanje, Italië, Duitsland en Frankrijk is de mercato dus nog wel geopend. De clubs uit La Liga gaven tot nu toe 1,3 miljard euro uit aan nieuwe spelers. Die in de Serie A 1,13 miljard euro. In de Bundesliga zitten ze aan uitgaven van 729 miljoen euro, in de Ligue 1 aan 553 miljoen euro. Ter vergelijking: de Belgische clubs gaven tot nu toe 135 miljoen euro uit.

Neymar

De kans dat er nog een of meerdere toptransfers uit de lucht valt, is dus niet onbestaande. En toch lijkt er een soort impasse te bestaan richting het einde van de mercato. Met dank aan Neymar.

Het verhaal van de Braziliaan is intussen gekend. Neymar wil weg bij PSG en kan rekenen op interesse van vooral FC Barcelona en Real Madrid. Zelf zou de aanvaller graag terug naar Catalonië willen, maar dan moet de Franse kampioen wel willen meewerken.

En daar knelt het schoentje. PSG betaalde twee jaar geleden met 222 miljoen euro een recordsom voor Neymar. Daar wil het minstens een groot deel van recupereren. Barcelona zou al verschillende voorstellen gedaan hebben, maar telkens zonder resultaat. Het voorlopig laatste was 150 miljoen euro plus Ivan Rakitic en een uitleenbeurt van Ousmane Dembélé. “Pas d’accord”, zeiden de Fransen volgens RMC Sport. PSG zou liever alleen maar cash zien.

Bovendien zou Dembélé helemaal geen zin hebben in een verhuis naar Parijs. “Hij gaat bij Barcelona blijven”, was het duidelijke antwoord van de manager van de Frans aanvaller. Wat nu?

Italiaans spelletje

Spelers die niet weg willen, daar hebben ze ook bij Juventus ervaring mee. Paulo Dybala werd aangeboden bij Manchester United en Tottenham, maar stelde te hoge eisen. De Argentijn loopt daardoor nog altijd rond in Turijn, waar ze centen nodig hebben voor de Financial Fair Play. Er bestaat nog maar één optie: PSG. Maar dan moet Neymar wel eerst vertrekken uit Parijs...

En zonder de nodige cashflow van een eventueel vertrek van Dybala, kan de Oude Dame niet vol voor Mauro Icardi gaan. De Argentijnse spits is persona non grata bij Inter en kan ook naar Napoli. Volgens manager/vrouw Wanda Nara wil Icardi eigenlijk het liefst in Milaan blijven. Het koppel bouwde zelfs een nieuwe woonst in de Europese hoofdstad van de mode… Juve moet het dan maar doen met Gonzalo Higuain en Mario Mandzukic, Napoli heeft Fernando Llorente als alternatief.

En dus ligt ook de mercato in Italië quasi stil. Juventus toonde deze zomer interesse in Paul Pogba, maar zonder kans op een vervanger gaat die waarschijnlijk niet meer vertrekken bij Manchester United. Christian Eriksen lijkt gewoon zijn contract uit te doen bij Tottenham en komende zomer gratis te vertrekken. En Donny van de Beek? Die blijft bij Ajax. Weg transferdoelwitten ook van Real Madrid.

Wie vertrekt dan wel?

Zijn er dan eigenlijk nog bekende namen die in het slot van de transfermarkt nog van club zullen veranderen? Natuurlijk, maar het zal geen wereldnieuws zijn.

Zo staat Man United-verdediger Chris Smalling dicht bij een uitleenbeurt aan AS Roma. Mariano Diaz lijkt Real Madrid al na één seizoen te verlaten voor Sevilla. Nacho Monreal mag weg bij Arsenal en kan naar Real Sociedad, Keylor Navas kan naar PSG, Kasper Dolberg gaat Ajax mogelijk verlaten voor OGC Nice, Tiemoué Bakayoko keert misschien terug naar AS Monaco en Radamel Falcao kan naar Galatasaray. Oh ja, en misschien Victor Wanyama naar Club Brugge.