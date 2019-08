Onderzoekers van KUL hacken “beveiligde” sleutel van Tesla (opnieuw)

Onderzoekers van de KUL zijn er opnieuw in geslaagd de beveiligde sleutel van een Tesla-wagen te hacken. Opnieuw, want de wetenschappers deden dat een jaar geleden ook al eens, waarna Tesla een oplossing uitdokterde. Al blijkt die nu dus evenmin waterdicht.

Onderzoekers van de KU Leuven onthulden exact een jaar geleden een grote fout in de beveiliging van de contactloze sleutels van Tesla-wagens: met apparatuur die verkrijgbaar is in een gewone elektronicawinkel konden ze de sleutel van een Tesla Model S in een paar seconden draadloos ‘klonen’, de wagen openen en ermee wegrijden. Daarvoor hoefden ze de sleutel van de eigenaar zelfs niet aan te raken.

Video: YouTube

Tesla reageerde met een nieuwe soort contactloze sleutel die het probleem moest oplossen, maar de onderzoekers hebben ook in die variant een kwetsbaarheid gevonden. De nieuwe hack moet weliswaar op kortere afstand gebeuren dan de vorige, en duurt een paar seconden langer. Tesla heeft het probleem al erkend en zal een software-update uitvoeren die het probleem in alle wagens zou moeten oplossen.

Wie desondanks vreest dat dieven met zijn of haar wagen aan de haal zullen gaan - alle contactloze sleutels zijn gevoelig voor dit soort aanvallen - kan altijd overwegen om de sleutel (bijvoorbeeld ’s nachts) in een ‘kooi van Faraday’ te bewaren.

