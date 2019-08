Amerikaan (19) wordt verdacht van drie moorden en wordt na naakt kat-en-muisspelletje met politie opgepakt

Een Amerikaanse tiener wordt verdacht van de moorden op zijn moeder (62), zus (25) en neefje dat amper veertien maanden oud was. Matthew Bernard (19) werd dinsdag opgepakt nadat hij een tijdlang een kat-en-muisspelletje had gespeeld met de politie in een wijk van Keeling (Virginia). Om onbekende redenen trok de verdachte zijn kleren uit tijdens zijn vluchtpoging nadat agenten de lichamen van zijn slachtoffers hadden ontdekt. Voorlopig ontbreekt elk motief voor gruweldaad.

Emily, de vermoorde zus van de verdachte, was de vrouw van Blake Bivens (24), pitcher bij het Amerikaanse honkbalteam Montgomery Biscuits. De club speelt in de Minor League, de competitie net onder de toppers van de Major League. Ook de lichamen van zoontje Cullen - hij was amper een jaar oud - en Emily’s moeder Joan werden dinsdagochtend door agenten ontdekt in een woning in Keeling.

Emily was getrouwd met honkballer Blake Bivens. Hun zoontje was pas 14 maanden oud. Foto: Facebook

De politie zette onmiddellijk een grootscheepse klopjacht op touw om de verdachte Bernard op te sporen. De kleine stad met 1.200 inwoners werd hermetisch afgesloten, scholen kregen bescherming en een honderdtal agenten werd opgetrommeld. De verdachte werd op sociale media omschreven als “extreem gevaarlijk”. Hij dook vier uur later op uit de bosjes, ongewapend en poedelnaakt.

Een oom van Bernard verklaarde in de Amerikaanse media dat de tiener een “voorbeeldige student” was op de hogeschool. De verdachte ging bovendien meermaals per week naar de kerk.

Matthew Bernard werd na een kat-en-muisspel met de massale politiemacht overmeesterd met traangas en wapenstokken. De zaak wordt momenteel onderzocht, maar onderzoekers zitten nog met heel wat vragen.