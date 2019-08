Man wil naar zijn moeder in Rotherham reizen en belandt in... Rotterdam

Een man uit Slowakije die een bezoekje aan zijn moeder in de Britse stad Rotherham wilde brengen, belandde per abuis in... Rotterdam. Politieagenten in de Nederlandse stad troffen de man woensdag aan zonder geld op zak.

Volgens de agenten waren zowel zijn articulatie als zijn topografische kennis “niet heel goed”, waardoor de vergissing kon ontstaan en aan de man een kaartje naar Rotterdam is verkocht. “Met het kaartje in de hand en nul procent kennis van de Nederlandse of Engelse taal is hij in Rotterdam beland”, schrijft de politie op Twitter.

De politie regelde opvang voor de man om de nacht in Nederland te kunnen doorbrengen. Donderdag wordt hij in contact gebracht met de stichting Barka die steun biedt aan migranten uit Midden- en Oost-Europa.

Slowaakse man aan het bureau. Hij wilde een familiebezoek brengen aan zijn moeder in Engeland, woonachtig in de plaats #Rotherham. Nu is zowel zijn articulatie als topografische kennis

niet heel goed waardoor hem per abuis een kaartje naar Rotterdam is verkocht. 1/2 — Politie Rotterdam Centrum (@politieRdam_C) August 28, 2019