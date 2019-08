Zware obussen gevonden bij bouwwerken aan ‘Thuis’-locatie Hof ter Smissen: “Het legendarische volksverhaal klopt dan toch”

Dilbeek - Er zijn donderdagochtend twee zware bommen uit de Eerste Wereldoorlog aangetroffen op een bouwwerf aan het Hof ter Smissen in Dilbeek. Opvallend genoeg geen grote verrassing. “Het legendarische volksverhaal klopt dan toch”, aldus projectontwikkelaar Lode Verdoodt.

“Opgelet als je begint met graven, ik heb ooit horen zeggen dat hier bommen onder de grond liggen”, waarschuwde Roger, voormalig eigenaar en bewoner van Hof ter Smissen, aan projectontwikkelaar Lode Verdoodt nadat hij de site had gekocht. Het bleken geen loze woorden, want op het domein van de dankzij de televisieserie ‘Thuis’ bekende vierkantshoeve werden donderdagochtend effectief twee obussen gevonden.

“Het leek mij eerlijk gezegd op het eerste gezicht een ‘stadslegende’ waarmee Roger afkwam”, aldus Verdoodt. “Maar omdat er toch bepaalde details in het volksverhaal zaten, zoals de vermelding van de locatie waar de obussen lagen, werd niet getwijfeld om het te laten onderzoeken. Veiligheid gaat sowieso voor alles en we lieten dus liever helemaal niets aan het toeval over.”

Twee bommen gevonden

Ontmijningsdienst DOVO werd gecontacteerd en stuurde Verdoodt door naar het bedrijf Bom-Be. Lang hadden medewerkers van de gespecialiseerde firma uiteindelijk niet nodig om de eerste obus bloot te leggen.”Uiteindelijk werden er snel twee bommen gevonden op de site”, aldus Verdoodt. “Het zou gaan om zeer krachtige obussen uit de Eerste Wereldoorlog. En al stonden de bommen gelukkig niet op scherp, toch ging het sowieso om een bijzonder gevaarlijke situatie mocht een kraanman er tijdens graafwerken tegen stoten.”

De obussen werden vakkundig opgegraven en zullen door DOVO worden opgehaald. “Hoe de obussen hier terechtgekomen zijn, lijkt dan weer niemand te weten”, zegt Lode. “Ze moeten daar zeker al liggen van voor Roger zijn tijd. Mogelijk werden de bommen ooit ergens gestolen en lagen ze hier verstopt voor de Duitsers.”

De werken aan Ter Smissen kunnen ondertussen in alle veiligheid voortgezet worden. En of er nog werk aan de winkel is: het domein moet de komende maanden plaats bieden aan 29 nieuwbouwwoningen, in het historische hoofdgebouw komen twee appartementen en een commerciële ruimte. De eerste bewoners zijn er, als alles goed loopt, welkom in de zomerperiode van 2021. De verkoop van het project blijkt intussen als een trein te lopen. Reeds de helft van de woningen hebben al een nieuwe eigenaar.