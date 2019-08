Waarom er plots verbodsborden hangen aan ingangen van metro op verkeersvrij plein

Brussel - Bizar beeld op het Brusselse Sint-Katelijneplein. Aan de metro-uitgangen kleven grote stickers van het “verboden inrijden”-verkeersbord. Wie wil in godsnaam met zijn wagen in de metro rijden?

Niet een, niet twee maar liefst aan vier metro-uitgangen kleven de grote stickers. Terwijl er helemaal geen verkeer op het Sint-Katelijneplein mag rijden. Wel errond. Niet erop. Trouwens, paaltjes verhinderen dat je het plein oprijdt.

Foto: pom

An Van hamme, woordvoerster van de Brusselse openbare vervoersmaatschappij MIVB, licht toe: “Op het Sint-Katelijneplein zitten we met een heel speciale situatie. Daar kan je via de metro-uitgang niet in de metro raken. Wie toch de lange metrotrap afdaalt, botst beneden op een poortje waarlangs je enkel maar de metro kan verlaten. Heel wat mensen proberen dat toch. Dat leidt tot frustratie. Daarom hangen die stickers er.”

Op de weg houden die verboden doorrijden-borden alleen maar automobilisten tegen. Voetgangers mogen door. “”Maar mensen lezen dat bord toch vooral als een verboden toegang-bord’, zegt An Van hamme. “Het Sint-Katelijneplein is een zeer internationale plek. We hadden een teken nodig dat een internationaal publiek begrijpt.