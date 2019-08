Weerkundigen verbaasd door zwaar “bijna onmogelijk” onweer op de Noordpool

Weerkundigen zijn verbaasd, zeer verbaasd. In augustus heeft het zwaar geonweerd op de Noordpool. Regen en bliksem, met 58 bliksemontladingen in totaal. Dat terwijl het de voorbije zes jaar maar zeven keer bliksemde op de Noordpool.

De weerdienst van Alaska stuurde op 11 augustus een noodbericht uit: “Onweer op weg naar de Noordpool. Bevindt zich momenteel nog op 500 kilometer.”

Het zou dus gaan onweren boven de Noordpool. Meteen richtten een paar grote weerstations hun satelliet op die regio. Net op tijd. Want effectief: boven de Noordelijke IJszee, ten noorden van de Laptevzee, net boven Siberië, werden 58 ontladingen genoteerd. Ongelooflijk, want tussen 2012 en 2018 zijn daar maar zeven bliksems geteld.

Om onweer te maken, heb je vochtige lucht nodig, hoge temperaturen en storingen in de atmosfeer. Drie natuurelementen die op de barre Noordpool bijna nooit voorkomen. Dat er nu toch zo’n zwaar onweer was, is voor weerkundigen het zoveelste bewijs van de opwarmende aarde.