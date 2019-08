Het (nog) onbekende toptalent: de Ajax-raket die Amerika boven Nederland verkoos en vergeleken wordt met Marcelo

Elk week speelt zich ergens in Europa wel een jonge speler in de kijker. Om de instroom aan voetbaltalenten niet te missen, proberen we bij Sportwereld wekelijks één U23-speler uit te lichten die zich liet opmerken. Vandaag: Sergino Dest, de 18-jarige flankverdediger van Ajax.

Het is al een drukke zomer geweest voor Ajax. De Amsterdammers verbaasden vorig seizoen vriend en vijand door de halve finales van de Champions League te halen, en onderweg Real Madrid en Juventus uit te schakelen. De topclubs streken neer bij de Ajacieden en plukten talenten Frenkie de Jong (Barcelona) en Matthijs de Ligt (Juventus) voor véél geld weg.

Ajax beschikt echter over één van de beste, misschien wel dé beste, jeugdopleiding ter wereld. Zo kon de Nederlandse kampioen en bekerwinnaar in de Champions League-voorronde tegen APOEL Nicosia (0-0 heen, 2-0 thuis) rekenen op Sergino Dest. De amper 18-jarige flankverdediger speelde de volle 90 minuten mee en hield zich, net als tijdens eerdere optredens dit seizoen, uitstekend staande op de rechterflank.

“Braziliaan”

Dest maakte de voorbije jaren furore bij de jeugd van Ajax. Hij werd kampioen met de U17 en U19. Aanvankelijk was het plan om de winger te laten spelen met de beloften van de club, in de Nederlander tweede klasse, maar Dest maakt voorlopig gewoon deel uit van de A-kern.

Voormalig Ajax-aanvaller Dave van den Bergh, die de Amerikaanse U20 trainde, liet bij The Guardian zijn bewondering voor Dest de vrije loop. “Hij is net als de Braziliaanse backs die je pijn kunnen doen”, klinkt het tegenover de Britse kwaliteitskrant die de Amerikaanse Nederlander vergeleek met Marcelo en Dani Alves. “Die spelers opereren namelijk soms als een soort van nummer tien, die kwaliteiten hebben ze namelijk. De onvoorspelbaarheid is de kracht van Dest als hij zich met de aanval bemoeit.”

“Hij doet er alles aan om sterker en sneller te worden en bekijkt beelden van de volgende tegenstander. Het is bewonderenswaardig hoeveel hij bezig is met deze aspecten van het vak. Het stopt voor hem niet na de negentig minuten van een wedstrijd of na een training. Sergino is enorm toegewijd aan zijn vak en doet er alles aan om steeds beter te worden.”

Dest (links) met onder andere ex-Standardspeler Marin (rechts). Foto: Photo News

Per ongeluk Amerikaan

Dest werd geboren in Almere als de zoon van een Nederlandse moeder en een Amerikaanse vader. Hij groeide ook op in de stad waar hij zijn eerste voetbalstappen zette, alvorens in 2012 naar Ajax te trekken. Twee jaar later kwam hij voor het eerst in zijn tweede vaderland, met een tripje naar New York. Voor de VS voetballen, werd pas een optie toen hij de kans kreeg van Dave van den Bergh.

“Ik stond in contact met Ajax en vroeg hen of ze geen spelers hadden met een Amerikaans paspoort”, zei de voormalige aanvaller aan The Guardian. “Ze antwoordden mij dat er eentje was bij de U17 en of ik hem eens wou bekijken. Ik denk niet dat Sergino spelen voor de VS overwoog omdat hij niet dacht dat wij in Nederland actief waren. Maar toen ik het hem vroeg, was hij meteen vereerd.”

Dest, die ook voor Nederland speelde in de jeugdreeksen, had zijn keuze gemaakt. Hij nam deel aan het WK voor U17 en het CONCAF-toernooi voor U20. Dat laatste won hij door Mexico te verslaan in de finale. Dest werd verkozen tot de ploeg van het toernooi. Op het WK voor U20 blonk hij uit in een stunt tegen favoriet Frankrijk.

First @USMNT call-up and first European start for Ajax later today 👀



U.S. head coach Gregg Berhalter praises 18-year-old Sergino Dest 👏 pic.twitter.com/fyfJJ4qK0B — Bleacher Report Live (@brlive) August 28, 2019

Al is er ook nog wat werk aan de winkel. Soms speelt Dest wel héél aanvallend, wat risico’s inhoudt voor de defensie van zijn team. “99 van de 100 keer lukt het hem”, aldus Van den Bergh. “En dat willen we hem ook niet afleren, want dat maakt Sergino juist zo’n bijzondere speler.”