Oudste zus (15) doet wanhopige poging om broers en zusjes te redden van moordende oom, tevergeefs: “Ik bleef hun namen roepen”

Wanneer ik de namen en leeftijden van mijn broers en zusjes constant herhaal, zal oom Ronald hen niet doodschieten. Dat dacht Cassidy Stay. Maar haar pleidooi mislukte. Oom Ronald doodde hen toch en haar ouders ook.

Cassidy Stay Foto: Youtube.

De oom was een gefrustreerde, gevaarlijke man. Thuis sloeg hij zijn vrouw, die daarom van hem was weggegaan. Met de kinderen. Oom Ronald zei dat hij wraak zou nemen, dat hij ervoor zou zorgen dat zijn vrouw voor de rest van haar dagen door een schuldgevoel werd verteerd.

Zijn ex liet hij met rust. Hij trok in plaats naar het huis van haar zus Katie, die gelukkig getrouwd was met Stephen Ray met wie ze vijf kinderen had. Toen oom Ronald aankwam in zijn FedEx-kostuum - hij was koerier - waren de kinderen alleen thuis.

Oom Ronald dreef hen samen in de woonkamer en zei dat hij hen zou doodschieten. De oudste zus Cassidy - toen vijftien - zag meteen dat ze het met geweld nooit zou halen tegen haar oom.

Namen steeds herhalen

Ze bedacht iets anders, vertelde ze donderdag in de rechtbank. “Ik herhaalde constant de namen van mijn zussen en broers: Zach vier jaar; Rebecca zeven jaar, Emily negen jaar, Bryan dertien jaar. Telkens opnieuw en opnieuw bleef ik dat herhalen. Ik hoopte zo mijn oom uit zijn woede te wekken. Hem te laten inzien dat hij kinderen zou vermoorden. Ik geloofde nooit dat hij dat zou doen.”

Oom Ronald wachtte tot de ouders thuiskwamen. Toen gebood hij de familie op de buik te gaan liggen. Direct schoot hij iedereen in het hoofd. Maar bij Cassidy schampte de kogel af. Zij overleefde en kon de politie verwittigen dat oom Ronald op weg was naar haar grootouders. Daar kon de politie hem overmeesteren.

Ronald Lee Haskell staat momenteel terecht in Texas en riskeert de doodstraf.