Stormweer op Ibiza: bestuurster moet zwemmen voor haar leven, hotelkamers lopen onder

Een hevige storm teisterde dinsdag de Spaanse trekpleister Ibiza. De idyllische vakantiebestemming veranderde even in een rampgebied door hevige regenbuien. Straten stonden in een mum van tijd onder water, waardoor sommige weggebruikers in problemen raakten. Een vrouwelijke bestuurder moest door het stijgende water haar auto achterlaten en zich zwemmend in veiligheid brengen. Door de regen werden ook hotelkamers nat. Een Brits gezin kon een dag niet op hun kamer en verloor enkele bezittingen door het oprukkende regenwater.