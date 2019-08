Anderlecht-coach Davies blijft positief: “Blessure Kompany heeft enorm voordeel op training”

Hoe pakt Anderlecht de topper tegen Standard aan, nu Vincent Kompany er niet is? T1 Simon Davies weet namelijk dat Vincent Kompany officieel slechts een speler is en dus niet op de bank mag plaatsnemen. Hoe gaan ze het dan aanpakken en wat is de impact van zijn afwezigheid?

“Het zou fantastisch zijn om hem met zijn expertise naast mij op de bank te hebben maar regels zijn regels”, zegt Davies. “Er zal zeker contact met hem zijn. Hij zal in het stadion zitten. Eigenlijk verandert er niets. We hebben staf op de bank die objectief nadenken over de match én we hebben stafleden in de tribune die vanuit dat oogpunt ook instructies geven. We zullen nu een extra paar ogen hebben. Zijn enthousiasme kennende, heeft hij altijd een impact op de wedstrijd.”

Dat blijkt nu al op training, waar de geblesseerde Kompany voor het eerst fulltime coach is. “Zijn timing is licht veranderd want nu komt hij daar als trainer en kan hij meer zijn gedachten richten op die trainingen, omdat hij er nu zelf niet aan deelneemt. Gezien zijn kwaliteiten zouden we hem natuurlijk liever in de ploeg hebben maar de situatie heeft wel enorme voordelen op het trainingsveld voor de spelers. De situatie is in die zin bitterzoet.”

Piepjonge verdediging

Het probleem is nu wel dat Anderlecht met een piepjonge verdediging moet aantreden. Marco Kana viel vorige vrijdag in voor Kompany, nochtans een verdedigende middenvelder, 1,78 meter en pas 16 jaar. En dat naast jongens als Dewaele (20), Sardella (17), Sandler (22). “Wie er ook speelt, we zullen er vertrouwen in hebben. We gaan Marco niet uitsluiten omdat hij geen 1,90 meter is. Ik begrijp dat er vragen komen het zo’n topper is en Standard heel georganiseerd druk zet, fysiek ook. Maar de enige manier om ervaring op te doen, is door te spelen. We kiezen de beste jongens voor de job, of ze nu 17 of 37 zijn, dat maakt niet uit.”

Herbekijk hier de persconferentie: