Italiaanse topclub AS Roma helpt Child Focus om Belgische kinderen terug te vinden

AS Roma maakte onlangs een nieuwe aanwinst bekend, Davide Zappacosta. Die wordt voor één seizoen gehuurd van Chelsea. De Italiaanse topclub deed dat opnieuw op een opmerkelijke manier, waarmee het Child Focus probeert te helpen.

Links van de video op Twitter konden mensen namelijk de presentatie van de Italiaanse verdediger volgen, terwijl rechts foto’s van vermiste kinderen verschenen. Een samenwerking van de club met Missing Kids. Ook de presentatie van andere aanwinsten deze zomer verliep op dezelfde manier.

Bij de presentatie van Zappacosta verscheen ook voor de eerste keer een Belgisch opsporingsbericht. Child Focus is namelijk op zoek naar Ilyas Hamoudi, die in juni van dit jaar verdween in Brussel, en Malik Shorya, het laatste gezien in mei in Brussel.

Wie informatie heeft over één of beide jongens kan terecht op het nummer 116000.

A l’occasion de transfert de joueurs, AS Roma partage nos avis de disparition : Ilyas #HAMOUDI et Malik #SHORYA. Contactez Child Focus 116000 ou la Police 0800 30 300 si avez des informations concernant une de ces disparitions. Merci @ASRomaEN https://t.co/ZC9ZhggCIu — Child Focus Belgique (@ChildFocusFR) August 29, 2019