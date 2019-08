Vroegere leider van Colombiaanse FARC-rebellen wil wapens opnieuw opnemen: “Nieuwe etappen in de strijd begint”

Een vroegere commandant van de Colombiaanse guerrilla-organisatie FARC wil opnieuw ten strijde trekken tegen de Colombiaanse regering.

In een videoboodschap was de vroegere nummer twee van de FARC, Luciano Marín Arango alias Iván Márquez, in de nacht van woensdag op donderdag met nog zowat twintig gewapende strijders te zien. In een door de man zelf voorgelezen manifest luidde het dat er “een nieuwe etappe in de strijd” begint.

Márquez leeft sinds meer dan een jaar ondergedoken. Aan zijn zijde stond de vroegere guerrillacommandant Seuxis Hernández Solarte alias Jesús Santrich. Tegen hem loopt een internationaal aanhoudingsbevel wegens drugshandel.

Vredesverdrag verraden

Volgens de boodschap heeft de Colombiaanse regering het vredesverdrag met de FARC verraden. De groep rondom Márquez grijpt opnieuw naar de wapens om zich tegen de onderdrukking door de regering te verdedigen. Men is bereid met de kleinere rebellenorganisatie ELN samen te werken.

De vroegere leider van de FARC wijst het initiatief af. “De grote meerderheid houdt zich aan de afspraken. Ondanks alle moeilijkheden staan wij aan de zijde van de vrede”, twitterde Rodrigo Londoño.

220.000 doden

Eind 2016 hebben de linkse FARC en de Colombiaanse regering via een vredesverdrag een punt gezet achter een burgeroorlog die decennia heeft geduurd. Het geweld eiste ongeveer 220.000 doden, miljoenen mensen raakten ontheemd.

De rebellen legden de wapens neer en keerden terug naar de burgermaatschappij. Niettemin wrijven ex-guerrillero’s de regering alsmaar aan dat ze haar verplichtingen om hen afdoende te steunen en te beschermen niet nakomt.