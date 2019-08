Banen op de tocht bij producent van weefgetouwen: 90 van de 784 jobs dreigen te verdwijnen bij Vandewiele

Bij weefgetouwenproducent Vandewiele in Marke bij Kortrijk dreigen 90 van de 784 werknemers hun job te verliezen. Dat meldt het gemeenschappelijk vakbondsfront donderdag.

Als reden voor de herstructurering wordt de blijvende politieke instabiliteit in de belangrijkste afzetmarkten in Noord-Afrika en het Midden-Oosten (in het bijzonder Iran en Turkije) genoemd, in combinatie met “een vrije markt die door het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump zwaar onder druk komt te staan en die het vertrouwen van investeerders doet kelderen”.

De onderhandelingen met de vakbonden worden op 9 september aangevat.