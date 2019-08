EK 2020. Frankrijk, Duitsland en Portugal hebben selecties klaar voor kwalificatiewedstrijden

Jonathan Ikoné, aanvallende middenvelder bij Rijsel, is door Didier Deschamps voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg. De bondscoach van de wereldkampioen maakte donderdag zijn selectie bekend voor de EK-kwalificatiematchen tegen Albanië en Andorra op 7 en 10 september in het Stade de France.

Kylian Mbappé (PSG) ontbreekt door een dijblessure terwijl Samuel Umtiti naast de selectie viel. De boeman van de Rode Duivels op het WK is bij FC Barcelona zijn plaats kwijt omdat landgenoot Clément Lenglet, wel geselecteerd, en Gerard Piqué centraal achterin de voorkeur genieten van Ernesto Valverde.

Selectie:

Keepers: Alphonse Areola (Paris SG), Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (Rijsel)

Verdedigers: Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (Lyon), Clément Lenglet (Barcelona), Lucas Hernandez (Bayern München), Aymeric Laporte (Manchester City), Benjamin Pavard (Bayern München), Raphaël Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea)

Middenvelders: Blaise Matuidi (Juventus), Steven NZonzi (Galatasaray), Paul Pogba (Manchester United), Moussa Sissoko (Tottenham), Corentin Tolisso (Bayern München)

Aanvallers: Wissam Ben Yedder (Monaco), Kingsley Coman (Bayern München), Nabil Fékir (Betis Sevilla), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (FC Barcelona), Jonathan Ikoné (Rijsel), Thomas Lemar (Atlético Madrid)

Luca Waldschmidt krijgt eerste selectie voor Duitsland

Joachim Löw heeft donderdag een groep van 22 spelers bekendgemaakt voor de EK-kwalificatiematchen tegen Nederland (6/9 in Hamburg) en Noord-Ierland (9/9 in Belfast). Met Freiburgaanvaller Luca Waldschmidt (23) koos hij voor een nieuw gezicht bij de Mannschaft.

Waldschmidt kroonde zich op het EK voor beloften tot topschutter. In het prille seizoensbegin scoorde hij al twee keer in de Bundesliga en een keer in de Duitse beker. Hij vervangt Leroy Sané, de spits van City die lang out is met een knieblessure.

Duitsland haalde 9 op 9 uit zijn eerste drie matchen. Noord-Ierland leidt groep C met 12 op 12. Nederland is derde met 3 op 6.

Selectie:

Keepers: Bernd Leno (Arsenal), Manuel Neuer (Bayern München), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona)

Verdedigers: Matthias Ginter (Mönchengladbach), Marcel Halstenberg (Leipzig), Lukas Klostermann (Leipzig), Nico Schulz (Dortmund), Niklas Stark (Hertha), Niklas Süle (Bayern München), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Middenvelders: Emre Can (Juventus), Leon Goretzka (Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Jonas Hector (Keulen), Joshua Kimmich (Bayern München), Toni Kroos (Real Madrid), Marco Reus (Dortmund)

Aanvallers: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Serge Gnabry (Bayern München), Luca Waldschmidt (Freiburg), Timo Werner (Leipzig)

Renato Sanches keert terug in Portugese selectie

Renato Sanches mag zich voor het eerst sinds november 2018 opnieuw Portugees international noemen. Bondscoach Fernando Santos nam hem donderdag op in zijn 25-koppige selectie voor de EK-kwalificatiematchen tegen Servië (7/9 in Belgrado) en Litouwen (10/9 in Vilnius).

De 22-jarige Sanches was een van dé ontdekkingen van het gewonnen EK in 2016 maar kon zich daarna nooit doorzetten bij Bayern München. Hij verhuisde deze zomer voor 20 miljoen naar Rijsel.

Een nieuw gezicht is aanvaller Daniel Podence. De 23-jarige winger van Olympiacos dwong deze week met zijn Griekse club een ticket voor de poules van de Champions League af.

Portugal startte met 2 op 6 aan de voorronde van Euro 2020. Zowel tegen Oekraïne (0-0) als Servië (1-1) kon de regerende Europese kampioen thuis niet winnen.

Selectie:

Keepers: Rui Patricio (Wolverhampton), Beto (Göztepe), José Sa (Olympiacos)

Verdedigers: Joao Cancelo (Manchester City), Nelson Semedo (FC Barcelona), José Fonte (Rijsel), Daniel Carriço (Sevilla), Ruben Dias (Benfica), Pepe (FC Porto), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Mario Rui (Napoli)

Middenvelders: William Carvalho (Betis Sevilla), Danilo Pereira (FC Porto), Ruben Neves (Wolverhampton), Joao Moutinho (Wolverhampton), Renato Sanches (Rijsel), Bruno Fernandes (Sporting), Pizzi (Benfica), Joao Félix (Atlético de Madrid)

Aanvallers: Bernardo Silva (Manchester City), Gonçalo Guedes (Valencia), Cristiano Ronaldo (Juventus), Diogo Jota (Wolverhampton), Daniel Podence (Olympiacos), Rafa Silva (Benfica)