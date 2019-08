Chat en videogesprek om te peilen naar goede match

Genk - Solliciteren is niet eenvoudig. Goede kandidaten worden soms al uitgeschakeld bij de beoordeling van de sollicitatiebrieven. Anderen die wel worden uitgenodigd voor een gesprek, blijken dan weer niet aan de verwachtingen te voldoen. Een mogelijke oplossing is een kennismaking via chat en video, zodat de competenties van de kandidaat beter kunnen vergeleken worden met het gezochte profiel. De Genkse Melissa Colao heeft hiervoor een platform opgericht, dat Motivee heet.

Wie in aanmerking wil komen voor een leuke job, moet zich bij de sollicitatie van zijn beste zijde laten zien. En die komt in een brief met cv niet altijd even goed tot uiting. “Of iemand bijvoorbeeld erg gemotiveerd is voor de functie, komt in een sollicitatiebrief niet naar voor, terwijl dat toch is waar een bedrijf naar op zoek is”, vindt Melissa Colao.

“Er zijn veel geschikte kandidaten die nooit voor een gesprek worden uitgenodigd en dus niet de kans krijgen om hun competenties te tonen. En dat is heel jammer voor beide partijen. Het gevolg is dat de werknemers uiteindelijk een job gaan uitoefenen die ze niet graag doen en snel uitkijken naar iets anders. De bedrijven krijgen te kampen met een hoog personeelsverloop omdat de perfecte kandidaat niet werd gevonden. En zo kom je in een vicieuze cirkel terecht.”

Tijdsbesparing

Motivee is volgens Melissa Coloa de oplossing. “Het is een online platform waar zowel de werkzoekenden als de bedrijven baat bij hebben”, zegt ze. “De kandidaten kunnen er vertellen waar ze goed in zijn. Het laat toe dat rekruteerders gericht kunnen gaan zoeken op competenties. Vervolgens kunnen ze contact leggen via chat of videochat. Dat geeft niet alleen een juister beeld van de kandidaat, het levert voor de HR-medewerkers een grote tijdsbesparing op.”

Lees verder...

>

>

>