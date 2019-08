Neefje van Liverpool-legende Steven Gerrard zorgt voor transferrel: “De club is moedwillig zijn leven aan het verpesten”

Iedere voetbalfan kent Steven Gerrard, de man die voor altijd verbonden is aan Liverpool. Voetballen zit blijkbaar in het bloed bij de familie van de voormalige middenvelder want ook neefje Bobby Duncan kan er wat van. Maar die zorgt nu voor een heuse transferrel in Engeland.

De amper 18-jarige spits begon zijn carrière bij Mossley Hill FC. Via Wigan Atheltic en de jeugd van, jawel, Manchester City ging het vorige zomer naar Liverpool. De club van zijn nonkel, die momenteel actief is als trainer van Rangers FC.

Bij Liverpool werd Duncan deze zomer gepromoveerd van de U18 (waar hij 32 keer scoorde) naar de U23, de beloften dus. Maar de spits wil liever uitgeleend worden. Onder andere Fiorentina en FC Nordsjaelland polsten al voor een uitleenbeurt. De Reds willen de Engelsman echter in Engeland houden en dat is absoluut niet naar de zin van Duncan en zijn manager.

“Er is in de afgelopen weken het nodige gezegd en geschreven aangaande de toekomst van Bobby Duncan bij Liverpool”, aldus manager Saif Rubie in The Daily Mail. “Vanaf vandaag (woensdag, red.) zijn we ook helemaal klaar met het gedrag en de manier van zakendoen van sportief directeur Michael Edwards. Dit is onfatsoenlijk en ongepast gedrag van een club met een rijke historie zoals Liverpool, vooral omdat het hier gaat over het neefje van een van de grootste Liverpool-spelers aller tijden. Het is triest dat een club als Liverpool wegkomt met het pesten van een jonge gast. De club is moedwillig zijn leven aan het verpesten”, klinkt het. “Ze hebben zelfs een brief opgesteld waarin ze dreigen om Bobby tot in lengte van dagen aan zijn contract te houden om hem zo een lesje te leren.”

Liverpool reageerde met teleurstelling op de uitlatingen van Rubie en stelde dat diens beschuldigingen nergens op gebaseerd zijn. Ook clubicoon Jamie Carragher gaf zijn visie over de feiten. “Ik ken Bobby en zijn familie goed”, aldus de ex-ploegmaat van Gerrard. “Hij is nog jong en op die leeftijd hebben spelers vaak weinig geduld. Het zou voor hem het beste zijn om zich dit seizoen verder te ontwikkelen bij Liverpool en misschien een keer op de bank te zitten tijdens een wedstrijd in het League Cup-toernooi. Dat zou het advies van die clown van een zaakwaarnemer moeten zijn.”