Sociaal-cultureel werk: iedereen cultuur op zijn cv

Vlaanderen telt duizenden vzw’s. De cultuurfondsen maken daar trots deel van uit. Maar wat is een cultuurfonds en welk werk mag je er verwachten? Jobat ging langs bij het August Vermeylenfonds in de Gentse Tolhuislaan.

Davidsfonds, Willemsfonds, Masereelfonds, Rodenbachfonds, Vermeylenfonds… ooit waren ze nauw verbonden met ‘hun’ zuil – voor het August Vermeylenfonds de socialistische. Die band is een stuk losser. “Maatschappelijke thema’s bepalen wel sterk wat we doen”, zegt directeur Frederik Dezutter.

“Het Vermeylenfonds is gestart na WOII, om de Vlaming te helpen om zijn eigen cultuur te promoten en te ontwikkelen. Nu willen we vooral diverse doelgroepen emanciperen via taal en cultuur. Voor ons komt daar nog een sterke sociale inslag bij. Met de Verlichtingswaarden als basis.” Wie voelt zich daardoor zoal aangesproken?

Enthousiasme aanwakkeren

“Een gemiddelde vzw in onze sector telt een 7-tal vaste medewerkers. Er zijn meer dan 15.000 medewerkers in 2.000 organisaties, met 22% niet-Belgische werknemers. Daarin hebben we een voorbeeldfunctie”, zegt Frederik Dezutter.

“Voor de overheid een must om in sociaal-cultureel werk te investeren. Wij zijn een volwaardige partner voor maatschappelijke projecten. Ons vast eigen team bestaat uit 10 mensen. Naast de backoffice zijn er de inhoudelijke medewerkers. Vaak zie je diploma’s sociale agogiek, sociaal-cultureel werk, moraalwetenschappen, wijsbegeerte … En dan zijn er de honderden vrijwilligers: van lokaal bestuur van een afdeling tot eens achter de kassa zitten. Voor freelancers met een specifieke focus is er ook meer mogelijk door de switch van vaste jobs naar flexibel inzetbare medewerkers.”

