Jongetje (3) dat binnen zit door zware ziekte krijgt grote verrassing als hij door het raam kijkt

Quinn Waters, amper 3 jaar oud en afkomstig uit het Amerikaanse Weymouth in Massachusetts, lijdt aan een slopende ziekte. De jongen heeft kanker en kreeg onlangs een stamceltransplantatie, die samen met chemotherapie zijn immuunsysteem helemaal naar de vaantjes hielp. Daarom moet Quinn nu in isolatie leven tot hij weer beter is. Maar als je dacht dat hij die helse periode alleen moet doorstaan, dan heb je het mis.